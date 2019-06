An der Havelchaussee in Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 20 000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz. Außerdem standen Waldflächen zwischen Ahrensdorf und Hennickendorf im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming in Flammen, wie der rbb berichtete. Die A10 zwischen Dreieck Havelland und Falkensee war am Nachmittag voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz, teilte ein Sprecher am Montag mit. dpa/nd