Am 14. Juni soll ein Frauenstreik die Schweiz und das Patriarchat lahmlegen

Rom. Papst Franziskus hat Politiker zur Mäßigung und zu verantwortungsvollem Handeln aufgerufen. »Ein Politiker darf niemals, niemals Hass und Ängste verbreiten, sondern nur Hoffnung«, sagte er am Sonntag auf dem Rückflug von einer Rumänienreise. Franziskus wurde speziell nach Italiens rechtspopulistischem Innenminister Matteo Salvini gefragt, bestand aber darauf, allgemeine Bemerkungen zu machen. »Wir müssen den Politikern helfen, ehrlich zu sein, damit sie nicht mit unwahren Bannern Wahlkampf führen, mit Verleumdung, Diffamierung, Skandalen.« Oft säten sie Hass und Ängste. Das sei schrecklich. dpa/nd

SPD: Chefin weggemobbt und keiner will ihren Job / Auch Mut zum Ausstieg aus GroKo fehlt

