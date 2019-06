Genf. Die Vereinten Nationen haben vor den tödlichen Folgen der Luftverschmutzung gewarnt. Pro Jahr seien rund sieben Millionen Tote durch verdreckte Luft zu beklagen, erklärte der UNO-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt, David Boyd, am Montag in Genf. Er nannte anlässlich des Weltumwelttages am Mittwoch die Luftverschmutzung einen unsichtbaren Killer, dem besonders Kinder, Frauen und arme Menschen zum Opfer fielen. Er verlangte von den Regierungen, entschlossener für eine saubere Luft zu kämpfenen. epd/nd