Düsseldorf. Es wäre der erste Terroranschlag in Deutschland mit einem biologischen Kampfstoff gewesen. In einer Wohnung der Kölner Hochhaussiedlung Chorweiler waren die Vorbereitungen schon weit gediehen. Der Islamist Sief Allah H. (30) und seine zum Islam konvertierte deutsche Frau Yasmin (43) hatten bereits das Supergift Rizin hergestellt, so steht es in der Anklage der Bundesanwaltschaft. Der Prozess gegen das Paar beginnt am Freitag im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts.

Laut »Spiegel« war es ein US-Geheimdienst, der wegen ungewöhnlicher Internetkäufe des Paares Verdacht schöpfte. Das Hochhaus, indem das Giftlabor ausgehoben wurde, liegt nur wenige Minuten von der Zentrale des Bun...