Magdeburg. Der Schutz des Grünen Bandes wird mehr und mehr zur Zerreißprobe für Sachsen-Anhalts Regierungsbündnis aus CDU, SPD und Grünen. Die Grünen setzten der CDU am Montag symbolisch die Pistole auf die Brust: Wird der nötige Gesetzentwurf Ende Juni nicht gemeinsam von allen Koalitionspartnern in den Landtag eingebracht, steht die weitere Zusammenarbeit in Frage. Es gehe um ein belastbares Zeichen, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben abgearbeitet würden, so Fraktionschefin Cornelia Lüddemann und Parteichefin Susan Sziborra-Seidlitz.

Das Bündnis aus CDU, SPD und Grünen regiert seit 2016. Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, den ehemaligen Grenzstreifen als Nationales Naturmonument unter Schu...