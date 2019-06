Auch die der CDU war am Sonntag und Montag in Klausur gegangen, um über Konsequenzen aus dem miesen Ergebnis der Wahl zum EU-Parlament zu debattieren. Auch aktuelle Kommunikationsdebakel, etwa im Umgang mit einem kritischen Video des Youtubers Rezo, spielten in der Versammlung eine Rolle.

Nach Abschluss der Zusammenkunft warnte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die SPD vor einem leichtfertigem Bruch der Koalition. Dies dürfte Ausdruck der Furcht der Partei genau vor diesem Schritt sein, denn dann stünden wohl Neuwahlen an, bei denen auch die Christdemokraten mit weiteren Stimmenverlusten zu rechnen hätten. Die CDU-Vorsitzende mahnte, angesichts der internationalen Herausforderungen wäre es »alles andere als förderlich, wenn Deutschland jetzt in eine Regierungskrise oder in einen Dauerwahlkampf gehen würde«. Gleichwohl sei ihre Partei auch auf einen solchen Fall vorbereitet.

Die CDU wolle aber die Große Koalition for...