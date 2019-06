Haben Tausende von Altanschließern ans Trinkwassernetz in Brandenburg Anspruch auf Schadenersatz? Darüber entscheidet der Bundesgerichtshof (Az. III ZR 93/18) voraussichtlich am 27. Juni. Nach Angaben des BGH hat das Urteil über den Einzelfall hinaus Pilotcharakter für zahlreiche noch anhängige Verfahren in Brandenburg.

Insgesamt geht es um Ansprüche in Höhe von geschätzt 300 Millionen Euro. Teilweise wurden die Anschlüsse vor Jahren verlegt. Dafür fielen Kosten an, die von den Grundstückseigentümern gefordert wurden. Ob zurecht, ist die Frage. Wenn nicht, wer ...