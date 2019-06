Exotisches Markttreiben im Preußenpark Foto: imago images/Schöning

Am vergangenen Samstag haben die Behörden den Handel auf der sogenannten Thaiwiese im Wilmersdorfer Preußenpark unterbunden. Zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf und der Polizei vor Ort und verhinderten, dass thailändische und andere asiatische Berliner dort ihre Stände aufbauen, an denen sie asiatisches Streetfood anbieten. Am Sonntag hingegen soll der Thaimarkt Augenzeugen zufolge wie gewohnt stattgefunden haben.

Der Behördeneinsatz war Reaktion auf einen seit Jahren schwelenden Konflikt: Thailändische und andere asiatische Berliner bieten dort in der warmen Jahreszeit, insbesondere am Wochenende, landestypische kulinarische Spezialitäten wie Papayasalat und scharf gewürzte Reisgerichte mit Zitronengras an. Begonnen hatte das vor zwanzig Jahren ganz klein, als Treff thailändischer Familien, die zum eigenen Verzehr Speisen mitgebracht hatten. Passanten hatten gefragt, ob sie etwas ...