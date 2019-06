In Berlin sind die Zuschüsse für den Religions- und Weltanschauungsunterricht an Schulen zuletzt leicht zurückgegangen. Im Jahr 2018 habe das Land Berlin dafür insgesamt über 57,16 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, teilte Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers (SPD) am Dienstag in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CDU mit. Das Geld ging demnach an insgesamt elf Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften für die Durchführung des Unterrichts. Im Jahr 2017 hatten die Zuschüsse den Angaben zufolge noch bei über 58,1 Millionen Euro gelegen. Im Jahr zuvor 2016 waren es 56,46 Millionen Euro. epd/nd