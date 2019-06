Er kam, er sah, er blamierte sich und seine Gastgeber. Donald Trumps Staatsbesuch in Britannien bot dem US-Präsidenten bisher schöne Fotos mit der Queen für seine Wiederwahlkampagne sowie ein Galaessen. Aber auch Kontroversen um abwesende Gäste: Oppositionschef Jeremy Corbyn, Liberalenführer Sir Vince Cable und Parlamentspräsident John Bercow ließen sich beim Dinner aus Missfallen über Trump nicht blicken, am Dienstag stand eine Gegendemonstration in London mit dem Luftballon des Baby-Trump auf dem inoffiziellen Teil des Programms.

Schon vor der Anreise hatte Trump seine Verachtung für diplomatische Regeln wie Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten seiner Gastgeber demonstriert. Der Londoner Oberbürgermeister Sadiq Khan sei klein an Statur und Geist, posaunte der geistesgewaltige Präsident in die erstaunte Welt. Boris Johnson sei ein guter Kerl, wäre ein toller Premierminister, rief er mitten im konservativen Wahlkampf zum Verd...