Der US-amerikanische Sänger und Gitarrist Roger Kynard »Roky« Erickson ist am 31. Mai im Alter von 71 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf seinen Agenten und seinen Bruder. Berühmt wurde Erickson in den 1960er Jahren als Sänger und Gitarrist der 13th Floor Elevators. Die Band modifizierte den Rhythm & Blues und prägte den Psychedelic Rock entscheidend. Ericksons Leben war gekennzeichnet von Drogenkonsum und mehreren Psychiatrieaufenthalten. 2010 erschien ein Comebackalbum. 2015 folgte eine Wiedervereinigung der 13th Floor Elevators. Es war der erste gemeinsame Auftritt seit mehreren Jahrzehnten. nd/Agenturen

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Immer draußen und kreativ sein: Wie war die Kindheit in Vietnam? Ein Gespräch mit Thuy Tran

Am Bonner Schauspielhaus greift Volker Lösch mit »House of Horror« die »MeToo«-Debatte auf

Führungskrise in der SPD / Doppel- und sogar Dreifachspitzen haben eine lange Tradition

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!