Kassel/Halle. Krankgeschriebene Arbeitnehmer können auch bei einem Urlaub im Ausland noch Krankengeld erhalten. Liegen die Voraussetzungen für eine Arbeitsunfähigkeit unzweifelhaft vor und stehen dem Auslandsaufenthalt keine medizinischen Gründe entgegen, darf die Krankenkasse die Krankengeldzahlung nicht verweigern, urteilte das Bundessozialgericht in Kassel. Damit bekam ein Gerüstbauer aus Halle recht, der wegen eines Bandscheibenvorfalls krankgeschrieben war. Als er fünf Tage in sein Ferienhaus nach Dänemark fahren wollte, stellte sich die Kasse quer. Zwar habe die behandelnde Ärztin keine Einwände gehabt, der Medizinische Dienst der Krankenkassen habe aber gegen die rund 500 Kilometer lange Hin- und Rückreise Bedenken geäußert. Der Kläger verwies darauf, würde er innerhalb Deutschlands viel weiter reisen, hätte die Krankenkasse keine Einwände. epd/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!