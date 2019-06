Gundremmingen. Nach mehrwöchigen Wartungsarbeiten ist das Kernkraftwerk im schwäbischen Gundremmingen wieder am Netz. Insgesamt wurden 122 Brennelemente ausgetauscht, teilten die Betreiber mit. Bei der Prüfung im nuklearen Bereich habe sich eines der Ventile innerhalb des geschlossenen Sicherheitsbehälters nicht wieder verschlossen. Das Ventil wurde daraufhin ausgetauscht. Für die Belegschaft sowie die etwa 1000 an den Revisionsarbeiten beteiligten Fachkräfte bestand laut Betreiber keine Gefahr. dpa/nd

