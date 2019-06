Weimar. Ein neues Online-Portal bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich intermedial mit Kultur auseinanderzusetzen. Am Montag veröffentlichten die Klassik Stiftung Weimar und das Deutsche Jugendherbergswerk die Website »Youpedia«. Dort sind von Schülern produzierte Kurzfilme, Audiobeiträge und Texte zu kulturellen Themen und Persönlichkeiten zu sehen, etwa über »Goethe und die Liebe«. »Youpedia« ist ein Projekt, das Jugendichen einen selbstgestalteten Zugang zu Kultur und Geschichte ermöglichen soll, so die Klassik Stiftung. dpa/nd

