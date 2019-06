»Right and left trouble-makers« in Chemnitz? Leo Fischer über richtige Begriffe und das Herumtänzeln deutscher Medien

Trotz richtiger Widerworte konnten die Chefredakteure von ARD-aktuell und ZDF bei der AfD in Dresden nicht punkten.

Dresden. Das Verhältnis zwischen Sachsens Polizei und Medien soll besser werden. Polizisten und Journalisten sollen die Möglichkeit erhalten, die jeweilige Arbeit näher kennenzulernen, teilte das Innenministerium mit. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat zusammen mit den Ausbildungsverantwortlichen ein Konzept erarbeitet. Dabei soll das Medienrecht stärker berücksichtig werden. Journalisten sollen aus der Praxis erzählen, so Sachsens DJV-Geschäftsführer Michael Hiller. Hintergrund sind die gestiegenen Gewalttaten gegenüber Journalisten und Vorfälle, bei denen die Polizei die Arbeit von Medienvertretern behinderte. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Minister und Verbände skizzieren, wie sie den Notstand in Altenheimen beheben wollen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!