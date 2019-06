Schönefeld. Die Lufthansa Technik wird als Dienstleister für Airlines vorerst am Flughafenstandort Schönefeld (Dahme-Spreewald) bleiben. Am Dienstag haben das Unternehmen und die Flughafengesellschaft FBB den bestehenden Mietvertrag für den Wartungshangar, die Rohrwerkstatt und weitere Büro- und Servicebereiche bis Ende 2022 verlängert. Sie hatten ursprünglich 2021 dem BER-Ausbau weichen sollen. Die Lufthansa-Tochter hatte ein Alternativangebot der FBB am Standort ausgeschlagen und den Abzug von Schönefeld angekündigt. Nunmehr habe Lufthansa Technik »Spielraum, die Zukunft des Wartungsgeschäfts in Berlin zu planen«, hieß es. Im hoch spezialisierten Rohrwerk werden Triebwerke für ganz Deutschland instand gesetzt. Wegen der Umzugspläne ist die Zukunft von rund 400 Arbeitsplätzen ungewiss. tm