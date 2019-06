Potsdam. Die Politologin Frauke Büttner wird neue Geschäftsführerin des brandenburgischen Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die 52-Jährige, die zuvor unter anderem bei den Mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus in Thüringen und Berlin gearbeitet hat, übernimmt die Aufgabe Mitte Juni von der langjährigen Geschäftsführerin Anna Spangenberg. epd/nd

