Lehnin. Rund 400 Polizisten und und Bundeswehrsoldaten haben einen Katastrophen- und Anti-Terror-Einsatz geübt. Der Schwerpunkt der zweitägigen, großangelegten Simulation lag auf dem Truppenübungsplatz Lehnin. Hier spielten Soldaten und Polizisten am Dienstag ein gemeinsames Vorgehen gegen terroristische Geiselnehmer sowie die Sicherung eines Regierungsgebäudes durch. Simuliert wurde eine Sturm- und Hochwasserkatastrophe, die viele Kräfte bindet und von Terroristen obendrein für Anschläge genutzt wird. Da die Polizei dabei enorm belastet wäre, wurde die Bundeswehr herangezogen. Das Grundgesetz erlaubt Einsätze der Bundeswehr innerhalb Deutschlands allerdings nur in engen Grenzen, etwa bei Naturkatastrophen. dpa/nd

