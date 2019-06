Was soll das sein

Frankfurt am Main. Die Ebola-Bekämpfung in Kongo muss laut »Ärzte ohne Grenzen« sofort umgestellt werden, wenn die Epidemie nicht unvorstellbare Ausmaße annehmen soll. Die neuen Ansteckungszahlen sind laut Einsatzleiter Marcus Bachmann mit mehr als 80 pro Woche derzeit enorm hoch: »Der Ausbruch ist nicht unter Kontrolle.« Bisher habe die Epidemie keine größere Stadt getroffen. Insgesamt wurden laut kongolesischem Gesundheitsministerium bislang 2008 Menschen registriert, die sich mit dem hochansteckenden Virus infiziert haben. Seit Beginn der Epidemie Mitte 2018 starben 1346 Menschen an Ebola. epd/nd