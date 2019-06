Charleston. Der Ecstasy-Wirkstoff MDMA (Methylendioxymethylamphetamin) könnte künftig eine wirksame Option gegen eine sonst nicht therapierbare posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) werden, berichten US-Forscher der Medical University of South Carolina. Sie haben sechs Studien mit 103 Patienten zum Thema analysiert. Bereits nach zwei MDMA-Sitzungen habe etwa jeder Zweite nicht mehr die Kriterien einer PTBS erfüllt; auch Depressionen wurden gelindert. Bei Erfolg einer weiteren Studie könnte die Substanz von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen werden. nd

Bis zu 1,8 Millionen Männer pflegen in Deutschland ihre Angehörigen zu Hause

