Flughafengesellschaft und Aufsichtsrat nehmen in Schönefeld Kurs auf den Inbetriebnahmeprozess im Jahr 2020

Eine große Mehrheit der Berliner Bevölkerung möchte eine faire und ökologisch nachhaltige Wirtschaftspolitik. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. In Auftrag gegeben wurde die Umfrage vom Landesverband entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen BER. Laut dieser wollen 88 Prozent der Befragten, dass das Land Berlin nur fair produzierte Produkte kauft, auch wenn das mehr kostet. Daneben wollen zwei Drittel, dass gezielt Unternehmen gefördert werden, die umweltschonend, fair und sozial agieren. »Jetzt ist die Politik gefordert. Globale Gerechtigkeit muss künftig ein Leitmotiv der Berliner Wirtschaftspolitik sein«, sagt Eléonore Bekamenga, Sprecherin des BER. Wichtiger Hebel dafür sei das Vergabegesetz des Landes Berlin, das zurzeit überarbeitet wird. nd/vfi

Stadtentwicklungsverwaltung will Mieten zunächst für fünf Jahre einfrieren

Der »Textilhafen« der Berliner Stadtmission will Kleidungsspenden sinnvoll verwerten

