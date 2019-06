Insgesamt 13 verschiedene Bauverbände und Handwerkskammern haben am Mittwoch in einer »Berliner Erklärung« den Senat zu Nachbesserungen am Gesetzentwurf des Berliner Vergabegesetz aufgerufen. Darin forderten sie, Aufträge der öffentlichen Hand mittelstandsfreundlicher und attraktiver zu gestalten. Die bereits im Koalitionsvertrag angekündigte Vereinfachung öffentlicher Vergaben sei überfällig, um den immensen Sanierungsstau in der Stadt aufzulösen, heißt es in der Erklärung. Wer den Mittelstand fördern wolle, müsse die Wertgrenzen deutlich anheben, Ausschreibungen nicht mit vergabefremden Kriterien überfrachten und den Blick auf neue technologische Trends am Markt richten, sagte Beatrice Kramm, Präsidentin der IHK Berlin. nd/vfi