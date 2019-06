Der Berliner Senat will die Arbeit der Berliner »Stadtteilmütter« langfristig sichern. Am Dienstag wurde ein entsprechendes Landesprogramm für die Finanzierung beschlossen, wie nach der Senatssitzung mitgeteilt wurde. Bislang gab es den Angaben zufolge mehrere Fördertöpfe, außerdem war die Unterstützung zeitlich begrenzt. »Stadtteilmütter« bieten Familien mit ausländischen Wurzeln vielfältige Unterstützung, etwa bei der Vermittlung von Beratungsangeboten. Sie sind geschult und haben selbst einen Migrationshintergrund. Nach Angaben der Senatsverwaltung existiert das Angebot in Berlin seit 2006, derzeit gibt es 157 »Stadtteilmütter«. Allein 148 davon arbeiten in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln. Das nun beschlossene Landesprogramm soll Anfang 2020 starten. dpa/nd