Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump schränkt Reisen US-amerikanischer Bürger nach Kuba ein und stoppt auch Kreuzfahrten in das Land. US-Bürger dürfen künftig nicht mehr mit Passagierschiffen, Segeljachten, Privat- oder Firmenflugzeugen nach Kuba reisen, wie das Außenministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Linienflüge von den USA nach Kuba gibt es weiterhin.

Die kubanische Regierung kritisierte die Entscheidung. »Sie wollen unsere Wirtschaft beschränken und die Lebensqualität der Kubaner verschlechtern, um uns zu politischen Zugeständnissen zu zwingen«, schrieb Außenminister Bruno Rodríguez auf Twitter. »Damit werden sie erneut scheitern.« dpa/nd