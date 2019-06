Brüssel. Nach monatelangem Streit um Einschnitte ins rumänische Justizsystem zeigt sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über die jüngste Ankündigung aus Bukarest erfreut. Juncker habe die Zusage der Regierung, die Justizreform nicht fortzusetzen, begrüßt, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag nach einem Treffen mit der rumänischen Ministerpräsidentin Vi-orica Dancila mit. Dancila hatte angekündigt, auf die Reform zu verzichten. Konkret ging es in dem Streit um die Lockerung des Korruptionsstrafrechts. dpa/nd

