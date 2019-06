Magdeburg. In Sachsen-Anhalt entsteht das Nationale Erprobungszentrum für Drohnen. Die Landesregierung machte am Dienstag den Weg frei für den Ankauf des Flughafens Cochstedt im Salzlandkreis durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Am Flughafen Cochstedt sollen eine Forschungsinfrastruktur mit einem Erprobungszentrum für die Entwicklung dieser Luftfahrtsysteme sowie ein Trainingszentrum für potenzielle Anwender entstehen. Der Regionalflughaften hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Immer wieder scheiterte der Betrieb an finanziellen Problemen. Das Land Sachsen-Anhalt verkaufte den Flughafen 2010 an einen Investor aus Dänemark. Nachdem es auch hier mit der wirtschaftlichen Nutzung nicht klappte, wurde im August 2016 das Insolvenzverfahren eröffnet, bis das DLR Interesse anmeldete. AFP/nd