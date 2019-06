Foto: Cottbus. Jens-Uwe Möbert, Restaurator der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz, legt Blattgold auf die einer Flamme nachgebildeten Spitzen der Bekrönung der Branitzer Landpyramide. Seit Anfang des Jahres wird die Pyramide saniert. Bodenerosion hatte die Bekrönung in den letzten Jahrzehnten stark unterspült und das von Korrosion angegriffene historische Gitter beschädigt. Hermann Fürst von Pückler-Muskau hatte die Landpyramide in den Jahren 1862 bis 1865 vollständig aus Erde errichten lassen. Es gibt daneben im Cottbuser Park Branitz noch die Seepyramide, die Fürst Pückler als seine letzte Ruhestätte bestimmt hatte. Seine Asche wurde dann tatsächlich am 9. Februar 1871 dort beigesetzt. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Pleul