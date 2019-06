Auf dem See von Sadenbeck in der Prignitz kräuseln sich die Wellen, umspielen eine kleine Insel, die mit Bäumen bewachsen ist. Am Ufer steht Schilf. Es ist eine Idylle in der Natur. Der See selbst ist allerdings künstlichen Ursprungs, auch wenn ihm das heute stellenweise kaum noch anzusehen ist. Es handelt sich um einen Stausee. Die Staumauer ist eingestuft als Talsperre der Klasse eins - und dies »im Flachland«, wie der Landtagsabgeordnete Thomas Domres (LINKE) hervorhebt, um das Besondere an diesem See zu erklären.

Ursprünglich 1987 als Wasserspeicher eingerichtet, um Felder beregnen zu können, wird der See für seine ursprüngliche Bestimmung von der Landwirtschaft schon lange nicht mehr benötigt. Ewig fühlte sich niemand mehr zuständig, die technischen Anlagen instand zu halten. 2017 ging der Stausee ins Eigentum des Landes Brandenburg über. Da ergab ein Gutachten, dass die Standsicherheit der Staumauer akut gefährdet sei. Würde sie b...