Im Jahr 2003 kommen zwei Bundeswehrsoldaten aus einem alten Kontrollturm der sowjetischen Truppen in der Döberitzer Heide. Foto: dpa/Nestor Bachmann

Der Konversionssommer 2019 unter dem Motto »Do swidanja - 25 Jahre Konversion statt Garnison« rückt den Abschluss des russischen Truppenabzugs in den Fokus. Es handelte sich dabei um die größte militärische Operation in Friedenszeiten in Europa, und ihr friedlicher Verlauf ist allen daran beteiligten Seiten zu danken. Daran erinnerte Gastredner Lothar de Maiziere (CDU), der letzte DDR-Ministerpräsident. Er sei im August 1994 Zeuge der Verabschiedung der russischen Truppen vor dem Treptower Ehrenmal gewesen. »Der dortige Anblick der geschlagenen Sieger von einst verfolgt mich bis heute«, sagte er. Man habe damals nicht nur versäumt, für einen würdigen Abzug der Russen zu sorgen. Heute belaste der Ukraine-Konflikt die Beziehungen zu Russland, doch eine Annäherung auf dem Verhandlungsweg sei möglich.

