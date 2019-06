Dresden. Die Stadt Meißen erhält weitere 3,6 Millionen Euro für Projekte des Städtebaus und des Denkmalschutzes. Ein Fördermittelbescheid wurde am Mittwoch übergeben, wie das Innenministerium in Dresden mitteilte. Mit den Geldern solle unter anderem der historische Stadtkern aufgewertet werden, hieß es. Für die Sanierung der Altstadt habe Meißen bereits 38,6 Millionen Euro von Bund und Land erhalten. dpa/nd

