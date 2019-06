Der Mann beherrscht das Understatement. Was so unscheinbar daherkommt wie eine der vielen Autobiografien, die in den letzten Jahrzehnten erschienen sind, hat es in sich. Gewiss ist jedes Erinnerungsbuch einzigartig, aber selten auch von gesellschaftlicher Relevanz. Dieses Buch schon. Karl-Heinz Holub war Pressechef und Redenschreiber bei DDR-Verkehrsminister Otto Arndt (1920-1992), und er war’s auch bei Bundesverkehrsminister Günther Krause (CDU) in Bonn. Aha. Solch einen Wechsel hat kaum ein Zweiter hingekriegt.

Nach dem Ende der DDR geriet Holub wie so viele andere seines Schlags zunächst in die Warteschleife, Umschulung genannt, dann erhielt er am 21. Juni 1991 Post vom Personalchef des Bundesverkehrsministeriums. Die war feucht von Krokodilstränen. »In den vergangenen neun Monaten waren meine Bemühungen, Ihnen eine angemessene Verwendungsmöglichkeit zu vermitteln, leider ohne Erfolg; damit endet Ihr ruhendes Arbe...