Khartum. Nach dem gewaltsamen Vorgehen der Armee gegen die Protestbewegung im Sudan ist die Zahl der Toten auf 60 gestiegen. Hunderte weitere Verletzte des »Massakers« in der Hauptstadt Khartum würden noch behandelt, teilte das Zentralkomitee sudanesischer Ärzte am Mittwoch mit. Obwohl das Vorgehen der Sicherheitskräfte international scharf kritisiert wurde, konnte sich der UN-Sicherheitsrat nicht auf eine einheitliche Haltung zu der Krise einigen. AFP/nd

