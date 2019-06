Der Deutsche Mieterbund hat die schwarz-rote Bundesregierung aufgefordert, eine radikale Kehrtwende in der Wohnungs- und Mietenpolitik zu vollziehen. »Der Erkenntnis der Regierungsparteien zu Beginn der Legislaturperiode, Wohnen und Mieten sei die soziale Frage unserer Zeit, müssen endlich Taten folgen«, forderte der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), Franz-Georg Rips, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin. »Bloße Parolen und Lippenbekenntnisse, wie ›Bauen, bauen, bauen‹, mietrechtliche Kleinstreformen zur Mietpreisbremse und zur Modernisierung« würden dagegen nicht ausreichen, sagte der Verbandsvertreter.

Um das Recht auf Wohnen zu stärken, schlägt der Deutsche Mieterbund eine Verankerung im Grundgesetz vor. So sollte der Grundrechtskatalog um einen neuen Artikel 14a erweitert werde...