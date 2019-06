Doch so lange Menschen für die Bequemlichkeit durch »smarte Kühlschränke« Geld ausgeben und ihre potenzielle wie immer wahrscheinlicher werdende Ausspähung auch noch selbst bezahlen - solange muss man bei den Begründungen wohl keine geistige Flexibilität an den Tag legen: Schwächung der Sicherheit im Mobilfunkstandard 5G? Wegen Terror. Zwang zu entschlüsselten Messengerdiensten? Wegen Terror. Daten autonom fahrender Autos? Brauchen wir wegen, na Sie wissen schon, warum. Angst brauchen Sie natürlich keine zu haben: SIE haben doch nichts zu verbergen, oder?

Für den Staat und seine Institutionen, die zwar ebenso von Menschen geführt und besetzt werden, scheinen Dinge wie Privatsphäre und der dazugehörige Datenschutz nur dazu da zu sein, schnellstens abgeschafft zu werden. Begründungen dafür sind so durchgekaut wie abgedroschen - wahlweise müssen »Terror« oder zumindest »kapitale Verbrechen« herhalten. Interessanterweise nie »Verbrechen des Kapitals«, aber das würde es nicht besser machen.

Privatsphäre, erinnern Sie sich noch? Die wurde damals abgeschafft gegen das Versprechen, dass der Kühlschrank alleine einkaufen könne und man sich nicht mehr zum Lichtschalter bewegen müsse. So könnte es einst heißen, wenn es um die schlechtesten Geschäfte der Menschheitsgeschichte geht. Für die Menschen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!