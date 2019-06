Erfurt. Für die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (LINKE) vom Bund mehr Geld für Personal gefordert. Bei dem vom Bund in Aussicht gestellten Geld für den Ausbau der Ganztagsbetreuung handele es sich um materielle Investitionen, die Thüringen zwar gut gebrauchen könne. »Aber wir brauchen vielmehr finanzielle Unterstützung, um das notwendige Personal bereitzustellen«, sagte Holter im Vorfeld der Kultusministerkonferenz in Wiesbaden. dpa/nd