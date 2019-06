Wiesbaden. Neu errichtete Wohngebäude in Deutschland werden immer häufiger mit erneuerbarer Energie beheizt. Im vergangenen Jahr war das bei zwei Dritteln der Neubauhäuser der Fall, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. In 47,2 Prozent der Gebäude war sogar die primäre Energiequelle erneuerbar. Meist wurden dafür Thermieanlagen genutzt, die Wärme aus der Luft, dem Wasser oder dem Erdreich entziehen. Erstmals waren damit die alternativen Energieträger häufiger primäre Energiequelle als Gas, das auf einen Anteil von 43 Prozent kam. dpa/nd