Moskau. Der von der USA massiv unter Druck gesetzte Technologieriese Huawei aus China hat am Mittwoch ein Abkommen mit dem russischen Telekomkonzern MTS unterzeichnet. Die am Rande eines Treffens von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit Chinas Präsident Xi Jinping geschlossene Vereinbarung sieht als Pilotprojekt den Start von 5G-Mobilfunknetzen in Russland in den Jahren 2019 und 2020 vor. AFP/nd