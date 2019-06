Der US-Präsident will die Herausgabe des kompletten Mueller-Berichts per Exekutivprivileg verhindern

Es war allerdings mehr als bezeichnend, dass nicht einmal die Grünen-Fraktion beim Geschäftsordnungsantrag der CDU für Behrendt stimmen wollte, sondern sich enthielt. Wie schon bei den Gefängnisausbrüchen scheint der Justizsenator die mediale Wirkung solcher Auftritte völlig zu unterschätzen - als Verspätungssenator zu gelten , der unentschuldigt dem Parlamentsbetrieb fern bleibt, so etwas bleibt schnell am politischen Image kleben.

Zu spät kommt jeder mal. Dass Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag zunächst unentschuldigt im Plenum fehlte, bot der Opposition eine Angriffsfläche, die unnötig war. Dass man wegen der Bauarbeiten auf dem Berliner Ring und der A 24 Richtung Norden mehr Fahrzeit einplanen muss, ist bekannt. Das ganze Theater um den verspäteten Auftritt des Senators hätte also vermieden werden können.

Sprachassistenten sind fast immer weiblich - und geben auf sexuelle Belästigung unterwürfige Antworten. Warum das so ist - und was sie stattdessen sagen könnten.

Die Aufregung über Sarah Connors neuen Song offenbart die unterschwellige Homophobie in unserer Gesellschaft.

Jana Frielinghaus über Rot-Grün-Rot in Bremen und Berlin

