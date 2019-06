Er mag einer der bedeutendsten Regisseure unserer Zeit sein, ein Fortschrittsfeind ist er allemal. In einem seiner seltenen Interviews gab Jim Jarmusch, dessen neuer Film »The Dead Don’t Die« in Kürze anläuft, gegenüber dpa zu: Er benutze keinen Computer und schreibe keine E-Mails. Alles von Hand, als wäre das Jahr 1891. Sein neuer Film handelt übrigens von der Umwelt-Zombie-Apokalypse. dpa/nd

Am Bonner Schauspielhaus greift Volker Lösch mit »House of Horror« die »MeToo«-Debatte auf

Führungskrise in der SPD / Doppel- und sogar Dreifachspitzen haben eine lange Tradition

Man kann, man will irgendwann nicht mehr wegsehen: »Burning«, ein Mystery-Drama und Psychothriller der besonderen Art

