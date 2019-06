18.05.2019, Hamburg: Sarah Connor, tritt beim Public Viewing zum Eurovision Song Contest (ESC) 2019 auf dem Spielbudenplatz auf. Foto: Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Die Debatte um Sarah Connors neuen Song zeigt, wie viel es in Deutschland noch zu tun gibt, wenn es um sexuelle Aufklärung und Akzeptanz geht. Aufgrund der ersten Zeile »Vincent kriegt kein’ hoch, wenn er an Mädchen denkt« spielen ihn einige Radiosender nicht – oder nur in einer »entschärften« Version. Die Begründung von Antenne Bayerns Programmdirektorin Ina Tenz in der »Süddeutschen Zeitung«: Sie wolle mit ihrem neunjährigen Sohn nicht im Auto zwischen Schule und Gitarrenunterricht »über dieses Thema sprechen«.

Wer sich für Kinder entscheidet, sollte auch in der Lage sein, mit ihnen über Sexualität zu sprechen und sie nicht mit Capital Bra und Youporn alleine lassen. Vor allem beim Thema Homosexualität. Je weniger Scham Jugendliche in Bezug auf ihre eigene Sexualität empfinden, desto eher können sie diese auf gesunde und selbstbestimmte Weise entwickeln. Eltern, die zu verkrampft sind, um über Erektionen zu sprechen, sind da nicht gerade das beste Vorbild.

Connor hat noch nicht einmal übers Anal-Fisten gesungen, sondern einfach über Anziehung zwischen Männern. Die Aufregung darum offenbart viel von der unterschwelligen Homophobie unserer ach so toleranten Gesellschaft. In dem Lied geht es außerdem gar nicht vorrangig um ein Coming-Out, wie die meisten Medien behaupten – sondern einfach um Liebe.