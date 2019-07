Klatschkolumnist Schimmerlos (u.): nie bestechlich Foto: imago images/United Archives

Wer das kollektive Fernsehgedächtnis nach prägenden Momenten durchsucht, wird schnell fündig. Der angeleckte Buntstift bei »Wetten, dass..?«, die Wasserattacke von »3 nach 9«, Günther Jauch und Marcel Reif beim Gespräch über ein umgefallenes Fußballtor - alles legendär, alles ähnlich lang her wie dieser denkwürdige Seriensatz: »Isch scheiß disch so wat von zu mit meinem Jeld, datt du keine ruhige Minute mehr hast«, droht der proletarischste aller Konzernchefs in der besten aller Serien dem unbestechlichsten aller Journalisten, falls dieser ihn nicht in sein Münchner Boulevardblatt bringe.

Wer sein Leben seit jenem 22. September 1986, als Generaldirektor Haffenloher (Mario Adorf) dem Klatschreporter Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz) mit Vernichtung durch Reichtum droht, nicht in einem Erdloch verbracht hat, dem dürfte dieser Disput um Rückgrat und Renommee bestens bekannt sein. Wem nicht, der hat am Montag um 22.45 Uhr die Gelegenhe...