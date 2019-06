Eine vorfristige Wiedervereinigung deutscher Satiriker im Juni 1989 in Greiz, Vogtland. Foto: Christian Freund

Von Harald Kretzschmar

Satiricum« haben sie die Karikaturensammlung im Sommerpalais Greiz im Vogtland genannt. Hier eröffnete am 8. Juni 1989 eine Ausstellung über die »Neue Frankfurter Schule«, zu der Künstler aus West wie Ost kamen. Es war eine vorfristige Wiedervereinigung deutscher Satiriker.

Auf einem Bild des Greizer Fotografen Christian Freund posieren knapp vierzig muntere Gestalten lächelnd und winkend vor dem Portal des Sommerpalais. Betrachtet man heute dieses Bild, muss man sagen: Wie von der Zensur gezähmt sehen sie nicht aus, die aus dem Osten. Kunststück, im Umgang mit prominenten Gästen aus der BRD waren sie von Loriot her geübt. Nun aber die geballte Ladung Nonsens und schwarzer Humor der Neuen Frankfurter Schule, als Riesenausstellung plus Katalogbuch vom Verleger Tete Böttcher und dem Ausstellungsmacher W. P. Fahrenberg aus Göttingen serviert. Am offiziellen Schnickschnack vorbeigemogelt. Gäste und Gastgebende waren v...