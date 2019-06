Eine Kundgebung vor einem Theater als Protest gegen eine Vorstellung, das gibt es eher selten. Diese Woche protestierten junge Künstler vor dem Deutschen Theater in Berlin gegen das preisgekrönte Theaterstück »Atlas« (Regie: Philipp Preuss), das als Gastspiel des Schauspiels Leipzig gezeigt wurde.

»Das Stück wurde ausschließlich von weißen Menschen geschrieben, inszeniert und gespielt«, heißt es in einem offenen Brief, den die Protestierenden auch ins Internet stellten. »Wenn weiße Menschen die Geschichten von Menschen of color auf deren Kosten nutzen, am Ende weiße Fantasien bedienen und Profit daraus schlagen«, dann sei das »eine Neuauflage kolonialer Traditionen«.

In dem Stück erzählt der österreichische Autor Thomas Köck eine fiktive vietnamesische Familiengeschichte über drei Generationen: Die aus Saigon stammende Großmutter hat nach Kriegsende 1975 als Bootsflüchtling gemeinsam mit ihrer Tochter Vietnam verlassen. In den Wirren de...