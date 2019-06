Ver-sur-Mer. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May haben genau 75 Jahre nach der Landung der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg den Grundstein für eine britische Gedenkstätte in der Normandie gelegt. An den Stränden seien damals junge Männer gelandet, von denen zuvor viele noch nie einen Fuß auf französischen Boden gesetzt hätten, erinnerte Macron am Donnerstag an die Militäroperation. Die Gedenkstätte in Ver-sur-Mer werde die Tausenden Soldaten aus Großbritannien ehren, die ihr Leben in der Normandie verloren haben. Maron und May legten nach einer Schweigeminute gemeinsam einen Kranz an einem Gedenkstein nieder. dpa/nd