An ihrem Verfassungstag haben die Dänen ein neues Parlament gewählt. Sie haben sich dafür keinen einjährigen Wahlkampf geleistet, wie das bei ihren deutschen Nachbarn unerfreuliche Tradition ist. Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen hatte einfach am 7. Mai bekanntgegeben, dass am 5. Juni abgestimmt wird.

Er allerdings wird die neue Regierung wohl nicht mehr führen. Obwohl seine als liberal einzustufende Venstre-Partei auf über 23 Prozent zulegte, hat das bisherige bürgerliche Bündnis seine Mehrheit verloren. Die Venstre ist auch nicht mehr stärkste Partei, weil sie von den Sozialdemokraten überholt wurde, die knapp 26 Prozent erhielten. Heruntergezogen wurde der bürgerliche Block infolge der herben Verluste der Dänischen Volkspartei (DF). Sie stürzte von 21 auf 8,7 Prozent ab. Die DF wurde in der EU lange als die Partei in Dänemark wahrgenommen, die sich am lautstärksten für ein...