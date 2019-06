Paris. Im Kampf gegen den Klimawandel will Frankreich den anderen EU-Staaten eine europaweite Flugsteuer vorschlagen. Diese Steuer könnte auf Flugtickets oder Kerosin aufgeschlagen oder durch Änderungen beim EU-Emissionshandel erhoben werden, verlautete aus dem Pariser Verkehrsministerium. Damit solle der Flugsektor einen größeren Beitrag für eine ökologische Wende leisten. Frankreichs Regierung wollte den Vorschlag beim Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg unterbreiten. Staatschef Emmanuel Macron hatte sich im Mai für eine europaweit einheitliche Besteuerung von Kerosin ausgesprochen. AFP/nd

