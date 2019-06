Susanne Hippauf (37), von Beruf Polizeioberkommissarin, hat jüngst wieder ein nationales Turnier gewonnen. Sie memorierte in rund fünf Stunden schriftlich 9833 Nachkommastellen der Kreiszahl Pi und gilt als weltbeste Frau in dieser Gehirnakrobatiksparte. Bei den Männern hält der Japaner Akira Haraguchi den Weltrekord mit 83 431 Nachkommastellen. 16 Stunden brauchte er, um über viele mnemotechnische Eselsbrücken dahin zu gelangen. Pi-Sport sei für ihn eine olympische Herausforderung, sagt er. Der Ansporn rühre aus der Faszination der Zahl selbst.

Die Kreiszahl Pi, Kurzzeichen π, beginnt mit 3,1415926535 … Sie gibt an, um wie viel länger der Umfang eines Kreises verglichen mit seinem Durchmesser ist, also u = π*d. Alles, was auf der Welt rund ist, besonders was sich technisch dreht, hat mit Pi zu tun. Es ist die mit Abstand gebräuchlichste mathematische Konstante, aber auch eine der geheimnisvollsten. Die Anzahl ihrer Dezimalstellen verl...