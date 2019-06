Woher stammen die Elemente, aus denen wir gemacht sind? Auf diese alte Frage hat es in jüngerer Vergangenheit einige interessante neue Antworten gegeben. Nach dem Urknall waren die Weiten des Alls zunächst nur von Wasserstoff, Helium sowie geringen Mengen an Lithium erfüllt. Die enormen Temperaturen nach dem Urknall ließen die Entstehung schwererer Stoffe nicht zu. Alle schwereren Elemente mussten erst Stück für Stück aus diesen Ursubstanzen gebildet werden. Für ihre Entstehung sind unterschiedliche Prozesse verantwortlich. Der größte Teil - leichte und mittelschwere Elemente bis zum Eisen - stammen aus dem Kernbrennen längst verglühter Sterne und wurden bei Supernovae in den Galaxien verteilt. Im Zentrum von Sternen herrschen so große Temperaturen und so hoher Druck, dass die sich wechselseitig elektrisch abstoßenden Atomkerne so heftig aufeinanderprallen, dass Fusionsprozesse in Gang kommen. Diese halten das Sonnenfeuer in Gang und k...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.