Einladung zum Vortrag durch Aaron Ciechanover … Der Biolumnist fühlt sich sehr geehrt: Immerhin ist Aaron Ciechanover Chemie-Nobelpreisträger von 2004. Kurzes Zögern, in Israel war ich noch nie. Die Neugier siegt. Das Technion in Haifa ist schließlich das führende Hightech-Institut des Nahen Osten, die allgemeine Spannung im Land Israel ist hier kaum zu spüren.

Aaron Ciechanover, Arzt und Biochemiker, dessen Eltern vor dem Zweiten Weltkrieg aus Polen nach Israel emigrierten, erforscht seit 1976 am Technion Proteasomen. Das sind Eiweißkomplexe in Zellen von Lebewesen, die nicht benötigte oder beschädigte Proteine abbauen, in kleinere Stücke »schreddern«, sozusagen eine intelligente Müllabfuhr der Zellen. Aber woher wissen die Proteasomen-»Müllmänner«, was tatsächlich Müll ist? Nun: Spezielle Enzyme, Ligasen, patrouillieren zellauf-zellab und markieren »Zellmüll-Eiweiße« mit Ubiquitin, einem speziellen kleinen M...