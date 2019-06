Viel Fake, kaum Substanz: Das auf Blutproben spezialisierte Start-up Theranos. Foto: dpa/Andrej Sokolow

Wann der Prozess gegen Elizabeth Holmes beginnt, ist noch immer nicht ganz klar. Vielleicht auch, weil die amerikanische Bundesanwaltschaft, die die Affäre um die noch 2015 als das nächste große Ding im Silicon Valley geltende Medizin-Start-up Theranos vor Gericht bringt, besonders gut vorbereitet sein will, um die Causa nicht irgendwie zu vermasseln. Schließlich beschäftigt Holmes raffinierte Anwälte, über deren Verteidigungsstrategien die großen Blätter des Landes schon in aller Breite spekulieren.

In Deutschland hingegen bekommt der Fall bisher wenig Aufmerksamkeit, obwohl man ja sonst so ehrfürchtig auf das Silicon Valley starrt. Natürlich wurde in der Presse berichtet, doch ist die Causa kein Alltagsgespräch. Zumindest bisher hat daran auch das Erscheinen der deutschen Ausgabe von »Bad Blood« nichts geändert, dem Buch des »Wall Street Journal«-Reporters John Carreyrou, der Theranos seit dem Herbst 2015 zu Fall brachte.

C...